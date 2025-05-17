Faruk Koca Ankaragücü'nden alacaklarını erteledi

TFF 2'nci Lig’e düşen MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca 24 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ile kulübün mali durumunu değerlendirdi.

Başkan İsmail Mert’in kongrede aday olmayacağını açıkladığını hatırlatan Faruk koca, bu kongrede aday olacak ve kulübe gerçek anlamda hizmet etmek isteyen herkese destek vereceklerini ifade ederek şunları söyledi:

‘’MKE Ankaragücü başkanlığına seçilecek yönetimden borçları istemiyoruz. Ben ve İsmail Mert Fırat, takımımız Süper Lig'e çıkana kadar şahsi alacaklarımızı asla istemeyecek. Tek şartım, 115 yıllık çınar olan kulübümüze başkan adayı olan arkadaşların 500 milyon lirayı kulübün kasasına koymak için genel kurulu ikna etmesi. Ben, Ankaragücü'nde Fatih Mert başkanlığındaki ilk yöneticilik dönemim ve ardından başkanlık dönemimde, geçmiş yönetimlerden kalan 40 milyon Euro borcu sahiplenerek göreve başlamıştık. Genel Kurul’a bunu sunan her kim olursa olsun sözümüzün arkasında duracağız ve onlara destek olacağız.”

11 AYDA KULÜBE 860 MİLYON TL



Mevcut Başkan İsmail Mert Fırat’ın 11 ayda kulübe 860 milyon TL verdiğini kaydeden Koca, “Bu miktarın yüzde 80’ini kendi cebinden karşılayarak, hiçbir kurumdan destek almadan kulübü ayakta tuttu” dedi.