Faruk Koca kimdir? Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hapse mi girdi, ne oldu?

Faruk Koca, 15 Nisan 1964'te Ankara'nın Balâ ilçesinin Derekışla mahallesinde doğdu. Eski Milletvekili, iş insanı ve spor yöneticisidir. 2021-2023 yılları arasında MKE Ankaragücü başkanlığı yapmıştır.



Faruk Koca lise mezunudur. Serbest Ticaret, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. ve 23. Dönem Ankara Milletvekilliği yapmıştır.



Evli ve dört çocuk babasıdır.



MKE Ankaragücü'nde başkanlık yapmaktaydı. Ekim 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü'ne layık görüldü.



11 Aralık 2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldırması nedeniyle gözaltına alındı.



12 Aralık 2023 tarihinde tutuklanarak Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne gönderilmiştir. Aynı gün AK Parti, Faruk Koca'yı partiden ihraç istemiyle disipline sevk etti.



Koca, 12 Aralık 2023 tarihinde Ankaragücü başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.27 Aralık 2023'te tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.



FARUK KOCA HAPSE Mİ GİRDİ?



Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'ya hakem Halil Umut Meler'e saldırı davasında 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verildi.