Fas, 71'inci saniyede zafere koştu

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Fas , İskoçya 'yla karşılaştı.

Boston Stadı'nda oynanan maçı Özbekistanlı hakemler Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko ve Timur Gaynullin yönetti.

İlk maçta Brezilya'dan 1 puan alan Fas, İskoçya kalesine ilk gidişinde golü buldu. 2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Fas atağında Diaz, savunmanın arkasına hareketlenen Saibari’yi topla buluşturdu. Saibari, ceza alanında dar açıdan yaptığı etkili vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

Saibari’nin 71'inci saniyedeki golü turnuvanın şu ana kadarki en erken golü olurken; Faslı futbolcu, Mısırlı Muhammed Salah'tan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında ağları sarsan ikinci Afrikalı oyuncu olarak tarihe geçti.

Hakimi'nin etkili oyunuyla Fas'ın sağ kanattan yüklendiği maç boyunca çok fazla kademe hatası yapan İskoçya, topu kontrol etmede ve rakibine karşılık vermekte zorlandı.

90 dakika Fas'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Fas bu skorla puanını 4'e çıkardı. İskoçya ise 3 puanda kaldı.