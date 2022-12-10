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Fas ile Portekiz Dünya Kupası'nda çeyrek final randevusuna çıkıyor: İlk 11'ler belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz, çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Ronaldo bir kez daha yedek kulübesinde başlayacak.

Fas ile Portekiz Dünya Kupası'nda çeyrek final randevusuna çıkıyor: İlk 11'ler belli oldu

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Katar 2022'de üçüncü çeyrek final maçında ile Fas karşılaşacak. Adı krizlerle anılan Cristiano Ronaldo'nun sahada olup olmayacağı, Fas'ın sürprizlerine bir yenisini daha ekleyip ekleyemeyeceği merakla bekleniyor.

Ronaldo kariyerindeki tek eksiğini tamamlamak için yoluna devam mı edecek, yoksa Fas yeni bir tarih mi yazacak? Merakla beklenen soruların yanıtı çeyrek final maçının ardından belli olacak.

Fas Katar 2022'de yoluna devam eden tek Afrika temsilcisi.

Fas-Portekiz maçı saat 18'de başlayacak.

Kazanan yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İLK 11'LER

Fas: Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiatallah, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, Boufal, En Nesyri

Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro, Neves, Otavio, Fernandes, Bernardo, Felix, Gonçalo Ramos

Fas ile Portekiz Dünya Kupası'nda çeyrek final randevusuna çıkıyor: İlk 11'ler belli oldu - 1

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