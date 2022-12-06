Fas-İspanya maçı öncesinde arbede yaşandı

Education City Stadı'ndaki maç öncesinde Faslı biletsiz taraftarlar, stada girmek için bariyerlerden bazılarını devirerek stada doğru ilerlemeye çalıştı.



Katar polisi ile birlikte Dünya Kupası'nda görevli Türk polisi devreye hemen girdi.

Atlı polislerin de destek vermesiyle olayı kısa sürede kontrol altına alan Katar ve Türk polisi, yeni bariyerlerle taraftarların etrafını sararak olayların büyümesini engelledi.



Olaylar sonrasında bazı taraftarlar, gözaltına alındı. Zamanında müdahaleyle olayların karşılaşmayı etkilemesinin önüne geçildi.