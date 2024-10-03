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Fas Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: Ziyech, Amrabat ve En-Nesyri kadroda mı?

Fas Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Galatasaraylı Hakim Ziyech ile Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat ile Youssef En-Nesyri aday kadroda yer aldı.

Fas Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: Ziyech, Amrabat ve En-Nesyri kadroda mı?

Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DEN ÜÇ İSİM

Galatasaray'dan Hakim Ziyech ile Fenerbahçe'den Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri kadroda kendilerine yer buldu.

Fas Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 12 Ekim ve 15 Ekim tarihlerinde sahaya çıkacak.

Fas Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: Ziyech, Amrabat ve En-Nesyri kadroda mı? - 1
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