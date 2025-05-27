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Fas'ın Fenerbahçeli yıldızları yine milli kadroda

Süper Lig’de performanslarıyla öne çıkan Sofyan Amrabat ve Youssef En-Nesyri, milli formayı yeniden giymeye hazırlanıyor.

Fas'ın Fenerbahçeli yıldızları yine milli kadroda

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna seçildi. 

Teknik direktör Walid Regragui’nin açıkladığı listede yer alan Amrabat ve En-Nesyri’nin, hem tecrübeleri hem de fiziksel form durumlarıyla kadronun önemli parçaları arasında olması bekleniyor.

Fas, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 21.00'de Tunus, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 21.00'de ise Benin ile hazırlık maçında karşılaşacak. 

Fas'ın Fenerbahçeli yıldızları yine milli kadroda - 1
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