Fas'ın Fenerbahçeli yıldızları yine milli kadroda

Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna seçildi.



Teknik direktör Walid Regragui’nin açıkladığı listede yer alan Amrabat ve En-Nesyri’nin, hem tecrübeleri hem de fiziksel form durumlarıyla kadronun önemli parçaları arasında olması bekleniyor.



Fas, 6 Haziran 2025 Cuma günü saat 21.00'de Tunus, 9 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 21.00'de ise Benin ile hazırlık maçında karşılaşacak.

