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Fatih Karagümrük ayrılıkları duyurdu

Fatih Karagümrük, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmelerinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu.

Fatih Karagümrük ayrılıkları duyurdu

Trendyol ekiplerinden Fatih Karagümrük, A takımdan 2 futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi yapıldığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı ekip, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.

Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz.

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