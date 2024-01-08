Fatih Karagümrük ayrılıkları duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, A takımdan 2 futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi yapıldığını duyurdu.
Kırmızı-siyahlı ekip, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.
Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz.
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