Fatih Karagümrük ayrılıkları duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, A takımdan 2 futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshi yapıldığını duyurdu.



Kırmızı-siyahlı ekip, Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.



Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;



Oyuncularımız Matias Dituro ve Brahim Darri'nin sözleşmeleri yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.



Kendilerine bugüne kadar kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatlarında başarılar dileriz.