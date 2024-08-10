Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Marius Tresor Doh'u kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralık transferi için Fenerbahçe Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.



Marius Tresor Doh, LYS Sassandra ve USC Bassam takımlarında da forma giydi.

KARAGÜMRÜK DUYURDU

Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde;



"Kiralık olarak kadromuza kattığımız Tresor, kariyerine Fildişi ekiplerinden ASFA’da başladı. 2 yıl Fildişi Lig 1’de USC Bassam’da oynadı. LYS Sassandra forması giydikten sonra Fenerbahçe’de sözleşme imzaladı.



Maruıs Tresor Doh’a Karagümrük’e hoş geldin der, başarılar dileriz"