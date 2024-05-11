NTV.COM.TR’ye geri dön

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile kritik bir maça çıkacak. Kümede kalma savaşı veren Fatih Karagümrük karşısında galibiyet aldığı ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta)

Spor Toto 'in 36. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. , bu hafta Fenerbahçe'nin maç sonucuna göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşabilir. Peki, Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Mücadele Bein Sports'tan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 35 maçlık bölümünde 31 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 96 puan topladı. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük'ün ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 37 puanı bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

Ayrıca Fatih Karagümrük, bu sezon RAMS Park'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları kupadan elemişti.

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta) - 1

GALATASARAY BİTİME 2 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞU İLAN EDİLEBİLİR

, bu hafta yapılacak maçların sonucuna göre 'de şampiyonluğa ulaşabilir.

Ligin bitimine 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük karşılaşmasından 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluk için Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi halinde 'a şampiyonluk için 1 puan yetecek.

Fenerbahçe'nin olası beraberliğinde de Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle şampiyonluğa ulaşabilecek.

LİGDE 23 MAÇTIR MAĞLUP OLMADI

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 36. hafta) - 2

7 OYUNCU SINIRDA

'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçına tam kadro çıkacak.

KARAGÜMRÜK KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR

Ligde kümede kalma mücadelesi veren Fatih Karagümrük, son 3 maçta 7 puan topladı.

Geçen hafta konuk olduğu Kayserispor'la 2-2 berabere kalan Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor'u evinde 4-1 ve İstanbulspor'u da deplasmanda 2-1 mağlup etti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...