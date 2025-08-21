Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Peki, Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak haftanın açılış maçını, hakem Batuhan Kolak, yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



GÖZTEPE'DE TEK EKSİK



Göztepe'de sezon öncesi kampta sakatlanan ve ameliyat olan Ogün Bayrak dışında eksik bulunmuyor.



Süper Lig'e ilk 2 haftada kalesinde gol görmeyen İzmir temsilcisi, ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0yenerken sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.



İzmir temsilcisi, ilk 2 haftada topladığı 4 puanla 6. sırada yer alıyor.