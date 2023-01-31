Fatih Karagümrük ile Beşiktaş arasında 14. randevu: İlk 11'ler belli oldu

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Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.



Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.



Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.



Fatih Karagümrük, geride kalan 19 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlikle 22 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.



GHEZZAL VE JOSEF OYNAYAMAYACAK



Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.



Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.

Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da forma giymesi beklenmiyor.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA



Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.



Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.



GÖZLER BORINI VE DIAGNE'DE



Geride kalan 19 lig maçında 40 gol atarak ligin en golcü ekiplerinden olan Fatih Karagümrük'te Borini-Diagne ikilisi, attıkları 22 golle takımın en skorer isimleri oldu.



Fabio Borini bu sezon attığı 12 golün yanı sıra 7 de asist yaparken, ara transfer döneminde birçok kulübün gündemine geldi.



Ligde rakip fileleri 10 kez havalandıran Diagne de Borini'yle birlikte Andrea Pirlo'nun Beşiktaş karşısında gol beklediği en önemli isim.



14. RANDEVU



İki takım 14. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden VavaCars Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.



Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti.



Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı.

İLK 11'LER



Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Rayyan, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Bertolacci, Colley, Borini, Kazım.



Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Gedson, Tayfur, Dele Alli, Redmond, Cenk, Aboubakar.