Fatih Karagümrük-Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 16 Ocak Salı günü TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'u konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek. İşte, Fatih Karagümrük-Kırklarelispor maçı hakkında bilgiler...

KARAGÜMRÜK-KIRKLARELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fatih Karagümrük-Kırklarelispor maçı 16 Ocak Salı günü A Spor'da canlı olarak ekranlara gelecek.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.



İKİ EKİP BU TURA NASIL GELDİ?



Kupaya 4. eleme turundan katılan Fatih Karagümrük bu turda Belediye Derincespor'u 3-1 mağlup ederek adını 5. eleme turuna yazdırdı.



Kırklarelispor ise 2. eleme turunda Çorlu 1947'yi 1-0, 3. turda Karaköprü Belediyespor'u 1-0 ve 4. turda da Altay'ı 3-2 yenerek 5. tura yükseldi.

