NTV.COM.TR’ye geri dön

Fatih Karagümrük kötü gidişata 4 golle dur dedi

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor'u 4-0'lık net skorla geçti.

Fatih Karagümrük kötü gidişata 4 golle dur dedi

Trendyol 'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Eysseric 38. dakikada kaydettiği golle kırmızı-siyahlıları 1-0 öne geçirdi. 

Ardından 66. dakikada Serdar Dursun kazanılan penaltıyı gole çevirerek durumu 2-0 yaptı.

Karagümrük 75'te Levent Mercan'ın attığı golle farkı 3'e çıkarırken, 85. dakikada Can Keleş'in kaydettiği golle maçın sonucu belirlenmiş oldu.

Böylelikle kırmızı-siyahlılar puanını 24'e çıkararak 16. sıraya yükseldi. Yeşil-maviler ise 35 puanla 5. sırada yer aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;