Fatih Karagümrük kötü gidişata 4 golle dur dedi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.
Eysseric 38. dakikada kaydettiği golle kırmızı-siyahlıları 1-0 öne geçirdi.
Ardından 66. dakikada Serdar Dursun kazanılan penaltıyı gole çevirerek durumu 2-0 yaptı.
Karagümrük 75'te Levent Mercan'ın attığı golle farkı 3'e çıkarırken, 85. dakikada Can Keleş'in kaydettiği golle maçın sonucu belirlenmiş oldu.
Böylelikle kırmızı-siyahlılar puanını 24'e çıkararak 16. sıraya yükseldi. Yeşil-maviler ise 35 puanla 5. sırada yer aldı.
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