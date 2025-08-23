Fatih Karagümrük sahasında Göztepe'ye 2-0 yenildi

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 21.30’da başlayan mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetti. Kolak’ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Suat Güz yaptı.



Karşılaşmaya Fatih Karagümrük, Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kurucuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Alper Emir Demirol, Ahmet Sivri, Johnson, Barış Kalaycı, Gray, Tiago Çukur ilk 11'i ile çıkarken konuk ekip Göztepe ise Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Emersonn, Janderson ile sahada yer aldı.



Maçın ilk 20 dakikasında gol sesi duyulmadı. Göztepe, 27’nci dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Janderson’un vuruşunda top kaleci Grbic’den sekti. Seken topu önünde bulan Arda Okan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı. 40’ıncı dakikada Göztepe öne geçti. Janderson’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Olaitan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. İlk yarı Göztepe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.



İkinci yarıya etkili başlayan Göztepe, 51’nci dakikada gole çok yaklaştı. Fatih Karagümrük’te Alper Emre Demirol’un ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazında Janderson’un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda topu kaleci Grbic ayakları ile çıkardı. 65’inci dakikada Göztepe farkı 2’ye çıkarttı. Sol kanattan Cherni’nin ceza sahası içine ortasına Janderson uçarak kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.



Karşılaşma Göztepe’nin 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.