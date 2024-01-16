Fatih Karagümrük, Salvatore Sirigu'yu transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki file bekçisiyle sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



Kariyerinde 530 kez maça çıkan Sirigu, 2021 yılında Avrupa Şampiyonu olan İtalya milli takımının da kadrosundaydı.

