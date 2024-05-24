Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'den düşmesi kesinleşen VavaCars Fatih Karagümrük, 38'inci ve son hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor'u konuk edecek. İşte, Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...



Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.



Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU



Ligde 37 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 18 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, topladığı 37 puanla 18'inci sırada yer alıyor.



Konuk ekip Yılport Samsunspor ise 37 haftada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 43 puanla 12'nci sırada bulunuyor.