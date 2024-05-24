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Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki son maçında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Yılport Samsunspor 1-0 kazanmıştı. Futbolseverler şimdi bu maçın ayrıntılarına odaklandı. Peki, Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 'den düşmesi kesinleşen VavaCars Fatih Karagümrük, 38'inci ve son hafta karşılaşmasında Yılport 'u konuk edecek. İşte, Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...

Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı, 25 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.

Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Ligde 37 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 18 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, topladığı 37 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

Konuk ekip Yılport Samsunspor ise 37 haftada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 43 puanla 12'nci sırada bulunuyor.

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