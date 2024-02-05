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Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük, kupada Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Futbolseverler de şimdi mücadeleye dair ayrıntıları sorguluyor. Peki, Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VavaCars Fatih Karagümrük, son 16 turunda 6 Şubat'ta Yılport Samsunspor'u konuk edecek. İşte, Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...

FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

6 Şubat Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Karagümrük- Samsunspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

TAKIMLAR BU TURA NASIL GELDİ?

Kupaya 4. turdan başlayan Fatih Karagümrük, bu turda Belediye Derincespor'u 3-1'luk skorla eledi. Kırmızı-siyahlı takım, 5. turda da Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Yılport Samsunspor ise 4. turda Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0, 5. turda da Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorlarla geçerek son 16 turuna yükseldi.

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