Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 6 Şubat'ta Yılport Samsunspor'u konuk edecek. İşte, Fatih Karagümrük-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...



FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



6 Şubat Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.



Karagümrük- Samsunspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.



TAKIMLAR BU TURA NASIL GELDİ?



Kupaya 4. turdan başlayan Fatih Karagümrük, bu turda Belediye Derincespor'u 3-1'luk skorla eledi. Kırmızı-siyahlı takım, 5. turda da Kırklarelispor'u 2-0'lık skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.



Yılport Samsunspor ise 4. turda Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0, 5. turda da Corendon Alanyaspor'u 3-1'lik skorlarla geçerek son 16 turuna yükseldi.