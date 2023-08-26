Fatih Karagümrük, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, daha önce de formasını giyen eski futbolcusu Serdar Dursun'u transfer ettiklerini duyurdu.
Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, golcü oyuncu için şu ifadeler kullanıldı:
"Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A Milli Futbolcumuz Serdar Dursun’a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz."
Fenerbahçe, tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transferi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
2021 yılında Darmstadt 98'den Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, sarı lacivertli formayla çıktığı 64 maçta 19 gol atarken, 9 kez de asist yaptı.
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