Fatih Karagümrük, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı

Fenerbahçe, tecrübeli golcüsü Serdar Dursun'un Fatih Karagümrük'e transferi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:



"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda oyuncularımızdan Serdar Dursun, Vavacars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."



2021 yılında Darmstadt 98'den Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun, sarı lacivertli formayla çıktığı 64 maçta 19 gol atarken, 9 kez de asist yaptı.



