Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Evinde aldığı Fenerbahçe galibiyetinin ardından moral bulan Trabzonspor, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki, Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN LİG PERFORMANSI



Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.



Ligde oynadığı maçların yedisini kazanan, beşinde berabere kalan ve ikisini kaybeden Trabzonspor ise topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.