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Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ligde 26 puanla 5'inci sırada yer alan bordo-mavili ekip, bu akşam kazanarak zirve yolunda puanını yükseltmek istiyor. Peki, Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 16. haftasında bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Evinde aldığı Fenerbahçe galibiyetinin ardından moral bulan Trabzonspor, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki, Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

İKİ TAKIMIN LİG PERFORMANSI

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan VavaCars Fatih Karagümrük, kazandığı 13 puanla 17. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı maçların yedisini kazanan, beşinde berabere kalan ve ikisini kaybeden Trabzonspor ise topladığı 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

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