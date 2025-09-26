Süper Lig'de 7. hafta: Trabzonspor, Karagümrük karşısında 3 puan peşinde

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Son 3 lig maçında puan alamayan Fatih Karagümrük, sahasında bordo mavililere karşı puan almak ve çıkışa geçmek istiyor. Peki, Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FATİH KARAGÜMRÜK-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.



İLK 6 HAFTADA SON DURUM



Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.



Trabzonspor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda 11 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.



SON 3 MAÇINDA PUAN ALAMADI



Fatih Karagümrük, son 3 lig karşılaşmasından puan alamadı.



Kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig'in son 3 maçında Kasımpaşa'ya 1-0, RAMS Başakşehir'e 2-0 ve Samsunspor'a da 3-2 mağlup oldu.