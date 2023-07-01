Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo'nun yerine Fabio Cannavaro

Andrea Pirlo'nun takımdan ayrılmasının ardından henüz herhangi bir teknik direktör ile anlaşmayan VavaCars Fatih Karagümrük'te yeni hoca belli oluyor.



Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Karagümrük, Pirlo'nun yerine geçmesi için Fabio Cannavaro ile anlaşmaya vardı.



Futbolculuğu döneminde Napoli, Parma, Inter, Juventus, Real Madrid, Al-Ahli ve Bengal Tuskers formaları giyen Cannavaro ile yapılan anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanacağı öğrenildi.



EN SON BENEVENTO'YU ÇALIŞTIRDI



Son olarak Benevento'yu çalıştıran İtalyan teknik direktör, takımın başında 17 maça çıkarken, 0.94 puan ortalaması tutturmuştu.



Cannavaro, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ise 125 maçta 2.08 puan ortalaması yakalamıştı.