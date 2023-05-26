Fatih Karagümrük'te bir ayrılık daha: Andrea Pirlo'nun ardından Fabio Borini

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yaprak dökümü sezon sonlanmadan başladı. Teknik Direktör Andrea Pirlo'nun ayrılığından sonra takımın golcülerinden Fabio Borini de takımdan ayrıldı.



İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan futbolcu Borini ve Karagümrük ayrılık konusunda anlaşmaya vardı.



Borini'nin yanı sıra kiralık oyuncular Batuhan Şen, Ebrima Colley ve Matteo Ricci de kırmızı siyahlı kulüp ile yollarını ayırdı.



Fatih Karagümrük'te 2.5 sezon geçiren Borini 75 maça çıktı ve 36 gol, 15 asistlik performans sergiledi.

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