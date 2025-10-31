Fatih Karagümrük'te Onur Can Korkmaz dönemi
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Onur Can Korkmaz'ın getirildiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te Çek teknik adam Marcel Licka'dan boşalan teknik direktörlüğe Onur Can Korkmaz getirildi.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır." denildi.
