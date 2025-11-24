Fatih Tekke, 4-3'lük zafer sonrası kötü haberi verdi: "Kırık var, maalesef operasyon geçirecek"

"BİZİM İÇİN KOLAY MAÇ YOK"

"Bizim için kolay maç olmuyor. Çok iyi gidiyoruz ama bazı oyuncularımın performansı daha yukarıda olmalı. Öbür türlü idare edemiyoruz."

"MUÇİ İÇİN PATLAMA OLDU"

"Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var... Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcılarıma "At ve gün senin günün olsun" dedim. Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz derecede bir patlama oldu herhalde..."