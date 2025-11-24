Fatih Tekke, 4-3'lük zafer sonrası kötü haberi verdi: "Kırık var, maalesef operasyon geçirecek"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir galibiyetinin ardından açıklama yaptı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir deplasmanına çıktı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Tekke'nin sözleri:
"VISCA OPERASYON GEÇİRECEK"
"Başakşehir'in kırmızı kart görmesi ve Edin Visca'nın sakatlanması üzücü olan şeyler... Kırık olduğu yönünde haber aldık. Edin Visca sakatlığı nedeniyle operasyon geçirecek, üzücü olan bu."
"HERKES BİLİYOR AMA KİMSE SAYGI GÖSTERMİYOR"
"İnsanlar kızdıkları şeyi bilmiyor... Bir oyuncunun hayatı... Aldıkları ücretler doğru ama bakın sakatlandı! 16 ameliyat oldum, hayatım hastanelerde geçti. Psikolojik çalışması da var, bunlar yatmıyorlar. Herkes biliyor bu işi, kimse saygı göstermiyor."
Trabzonsporlu Edin Visca'nın sakatlandığı pozisyon.
"BİZİM İÇİN KOLAY MAÇ YOK"
"Bizim için kolay maç olmuyor. Çok iyi gidiyoruz ama bazı oyuncularımın performansı daha yukarıda olmalı. Öbür türlü idare edemiyoruz."
"MUÇİ İÇİN PATLAMA OLDU"
"Son gol öncesi bir frikik pozisyonu var... Muçi kullanacak diye düşündüm, yardımcılarıma "At ve gün senin günün olsun" dedim. Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz derecede bir patlama oldu herhalde..."
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin 90+11'de gelen galibiyet golü sonası yaşadığı sevinç.