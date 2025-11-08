Fatih Tekke "Ben gerçekçi bir adamım" diyerek açıkladı
08.11.2025 19:56
Son Güncelleme: 08.11.2025 20:15
Batuhan Durmuş
"Ben gerçekçi bir adamım" diyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyunun karşılığına 1 puanın çok iyi olduğunu ifade etti.
Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi.
Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"Akyazı'da Trabzonspor teknik adamı 1 puana iyi dememeli ama ben gerçekçi bir adamım. Bu oyuna 1 puan çok iyi. 1 puana iyi demek zorunda kalıyoruz. Oyuna bakarsan 2 puan kaybetmedik.
Oyunun ilk bölümünde ön alan baskımız fena olmadı. Bu maçla ilgili olumlu konuşabileceğim tek şey. Olumlu çok fazla bir şey konuşamıyorum. Çalıştığımızın çok dışında bir maç oldu."