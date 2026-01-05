Fatih Tekke, "Böyle olmaz, olmaz, olmaz!" diyerek isyan etti

"10 MİLYON EURO İSTİYORLAR"

"Transfer konusunda beğendiğimiz oyuncuların kulübüyle temasa geçiliyor ama makul fiyatlar olmuyor. Oyuncuyu beğeniyoruz, 10 milyon euro istiyorlar ve olmuyor! Ara oyunculara kalıyoruz, onu tam hale getirmek için de 3-5 ay yeterli değil! Tam oyuncu almamız lazım ama o da zor gözüküyor! Zoru başaramazsak, her maçımızda zorlanırız. En ufak bir sakatlıkta... Zaten sakatımız var, eksiğimiz var. Ozan Tufan kasığı ağrıyordu ama hayatında ilk kez sol bek oynadı! Bu durumları kimse istemez."

"BAŞIMIZ DİK"

"Galatasaray'dan aşağıda bir oyun oynamadık. Beklediğimiz şeyler oldu ama konumlanmada hatalar oldu. Geldiğimiz günden beri bunları çalışıyoruz, tek üzüldüğüm nokta bu. İstek, arzu.. Herkes iyi şeyler yapmak istiyor. Başımız dik ayrılıyoruz. Oyuna ve lige odaklanacağız. Biz Trabzonspor'uz, mücadele etmek zorundayız."

"BUGÜN BUNU HİÇ HİSSETMEDİM"

"İnsanlar sevdikleri dostlarından şu cümleyi beklerler, 'Ne olursa olsun, kötü de olsa biz sizin yanınızdayız.' Bunu hiç hissetmedim. Bugün de hissetmedim."