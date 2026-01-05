Fatih Tekke, "Böyle olmaz, olmaz, olmaz!" diyerek isyan etti
05.01.2026 23:49
NTV - Haber Merkezi
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçı sonrası konuştu.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Organizasyona veda eden bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Tekke'nin sözleri:
"OLMAZ, OLMAZ, OLMAZ!"
"Sekiz aydır çalıştığımız savunma pozisyonlarında hataları kabul etmek mümkün değil! Bu seviyede olmaz! Olmaz! Olmaz! Bu konuda eksiğimiz çok fazla! Daha az hata yapmak için devamlı çalışacağız ve tekrar edeceğiz!"
"TRANSFERDE HIZLANMAMIZ LAZIM"
"Umarım eksik bölgelerimize oyuncu katabiliriz! Bak bu bizim için çok önemli! Yoksa bu süreç istediğimiz gibi ilerlemez! Lig başlamadan önce oyuncu almamız lazım. Yönetim çok emek harcıyor ama bunun eyleme dönmesi lazım. Kolay olmayacak ama hızlanmamız lazım!"
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesi bir araya gelmişti.
"10 MİLYON EURO İSTİYORLAR"
"Transfer konusunda beğendiğimiz oyuncuların kulübüyle temasa geçiliyor ama makul fiyatlar olmuyor. Oyuncuyu beğeniyoruz, 10 milyon euro istiyorlar ve olmuyor! Ara oyunculara kalıyoruz, onu tam hale getirmek için de 3-5 ay yeterli değil! Tam oyuncu almamız lazım ama o da zor gözüküyor! Zoru başaramazsak, her maçımızda zorlanırız. En ufak bir sakatlıkta... Zaten sakatımız var, eksiğimiz var. Ozan Tufan kasığı ağrıyordu ama hayatında ilk kez sol bek oynadı! Bu durumları kimse istemez."
"BAŞIMIZ DİK"
"Galatasaray'dan aşağıda bir oyun oynamadık. Beklediğimiz şeyler oldu ama konumlanmada hatalar oldu. Geldiğimiz günden beri bunları çalışıyoruz, tek üzüldüğüm nokta bu. İstek, arzu.. Herkes iyi şeyler yapmak istiyor. Başımız dik ayrılıyoruz. Oyuna ve lige odaklanacağız. Biz Trabzonspor'uz, mücadele etmek zorundayız."
"BUGÜN BUNU HİÇ HİSSETMEDİM"
"İnsanlar sevdikleri dostlarından şu cümleyi beklerler, 'Ne olursa olsun, kötü de olsa biz sizin yanınızdayız.' Bunu hiç hissetmedim. Bugün de hissetmedim."