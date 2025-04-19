Fatih Tekke: Daha sorumluluk alan bir tarzda oynamamız gerekiyordu

Süper Lig’in 32’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi.



"İHTİYACIMIZ OLAN 3 PUANI ALDIK"



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, olumlu olan tek şeyin alınan 3 puan olduğunu belirterek, “İhtiyacımız olan bir 3 puanı aldık. Karşılaşmanın zor olacağını biliyorduk. Oyunun tamamından çok memnun olmadığımı söyleyebilirim. Daha güvenli, daha sorumluluk alan bir tarzda oynamamız gerekiyordu. Bugün benim adıma olumlu olan tek şey 3 puan oldu. Rakibimizi de tebrik etmek lazım. Gençlerle beraber gayet iyi bir mücadele sergilediler. Önümüzde sezonun en zor maçlarından biri, kupa maçı var. Ona dönmemiz lazım. Folcarelli’nin bir sakatlığı var, onu kaybettik galiba. Nwakaeme önümüzdeki maçta bizimle olacak” dedi.