Fatih Tekke galibiyeti Orhan Kaynak'a hediye etti. "Bu acımızı unutmayacağız"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçın ardından değerlendirmede bulundu.



Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Oyuncularımı tebrik etmek isterim. Oyun olarak bir şey konuşmaya gerek yok. Rizespor bölüm bölüm bizden daha iyiydi. Puanı hak etti. Oyuncularımın bu zor dönemde istemesi, savunması, arzusu, duygu beni biraz olsun nebze olsa moralimi düzeltti. Tekrar Orhan ağabeye Allah rahmet eylesin. 3 puanı hediye ediyoruz. Trabzonspor ailesine armağan olsun.

Burada herkesin emeği var. Taraftarımız da bu mücadeleye destek olsun istiyoruz. Söylenecek çok şey var ama biz kendi içimizde biliyoruz. Aile ortamının oluşması için çok şey olması gerekiyor. Bunu hissetmek güzel. Puanlar, galibiyet, yenilgi olabilir. Ama o duyguyu oluşturabilmek önemli.

Tekrar başımız sağ olsun. Bu acımızı unutmayacağız. Orhan abi hep bizimle olacak."