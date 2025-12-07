Fatih Tekke, "İnsanların güveni sarsılıyor" diyerek Galatasaray-Samsunspor maçına değindi
Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Göztepe maçı sonrasında konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İşte Tekke'nin sözleri:
"BU ÇOCUKLAR ALKIŞI HAK EDİYOR"
"Bugün kavgadan kaçmadık. Allah'a şükür devam ediyoruz. Bu çocuklar alkışı hak ediyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum."
"ONUACHU'YU MECBUREN DEFANSA ÇEKTİK"
"Göztepe'nin son iki yıldaki oyun planını ilk yarıda büyük ölçüde bozduğumuzu söyleyebilirim. Bu kadar eksiğe rağmen iyi çalıştık ve maç bizim kontrolümüzde geçti. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar, rakibin baskısını artırdı. 10 kişi kaldık. Bek yok. Stoper yok. Onuachu’yu mecburen defansa çekmek zorunda kaldık."
"O UMUDU VEREN BU ÇOCUKLAR"
"Bu çocukların alkışı hak ettiğini düşünüyorum. Bu çocuklar, benim oyuncularım... Onlarla gurur duyuyorum. Otelde odam ön tarafa bakıyordu. Sabahtan akşama kadar bizi bekleyen çocuklar vardı. O umudu veren bu çocuklar. Bu çocuklar alkıştan başka bir şey hak etmiyor. Eksiklerimiz var ama o da zamanla alakalı."
GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇINDAKİ POZİSYON
"Ülke futbolunda herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güveni sarsılıyor."