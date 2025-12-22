Fatih Tekke, "Kendime de bakmam lazım" diyerek sorunu açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 17. Haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup oldu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Tekke'nin sözleri:

“DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR”

"Çok üzgünüm. Çünkü 4. golü, hatta 5. gol bile olsaydı bunu kabul etmem mümkün değil. Bence iyi oynadılar. Duran toplardan bugün nasipleri vardı ve çalıştığımız yerden gol yeme alışkanlığımız devam ediyor. Bu hepimizin hatası. Maçı genel değerlendirmem gerekirse 2-0 hiç beklemediğimiz andı. Çok fazla bir üretkenlik olmadı. Sadece boş kaleye kaçırdığımız bir pozisyon var. Kırılma anının bir tanesi olabilir. Trabzonspor olarak özellikle son haftalardaki geldiğimiz durumun çok altındayız. Bunun sebeplerini de aramızda konuşup bulmamız lazım. Bunun sebepleri neler olabilir diye düşünmemiz lazım."

“KENDİME BAKMAM LAZIM”

"Hepsi bizim futbolcumuz, her şeyiyle birlikte tekrar ediyoruz. Bazen o maç için tutmayabilir ama 10 kişi tutmuyorsa ben de burada kendime bakmam lazım. Hoca olarak güçlü kalmalıyım. Kafanı yere eğme, yok. Pes etmek asla yok. Üzücü bir mağlubiyet. Duygu olarak yukarıda olmamız lazımdı. Bize yakışan bir durum değildi."