Fatih Tekke: Kupayı almaya gideceğiz

"Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Tüm oyuncularımızın ayağına sağlık. İlk yarıda 3 tane pozisyon var. Penaltı mı değil mi, direkten dönen top. Top bizdeyken biraz daha oynayabilmeliydik. Kaliteli oyunculara karşı başarılı bir savunma yaptık. Muslera'nın arkamıza attığı toplarla oyun oynandı. Skor hariç maç istediğim gibi gitti. Şimdi çarşamba günü bir maçımız var.

Enis'in iç yan bağlarında ciddi bir sakatlığı oluştu. Ardından Okay'ın mecburi değişikliği oldu. Çocukların yüreğine sağlık. Kupa maçında neler yapabiliriz onu düşünmeliyiz. Skor moralimizi bozdu ama cesurca bir oyun oynadık.

İyi ki rotasyon yaptım diyorum çünkü iki tane sakat verdim. Bu oyuncular asıl 11'imizden olsaydı daha kötü olurdu. Savic, yaşadığı sakatlıklardan sonra 3-4 hafta olmaması gerekiyor ama riske edeceğini söyledi. Umarım gelir. Gaziantep'e kupayı almak için gideceğiz."