Fatih Tekke: Oyuncularıma da söyledim bunu içerde, bu işlerin şakası yok

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçı değerlendirdi.

Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



"3-0’dan sonra durduk. Çok basit, çok basit top kayıplarıyla rakibimizi canlandırdık. Oyunun son bölümünde 10 kişiye karşı orta sahayı geçemedik, dersem doğru olur.



Trabzonspor'a karşı 10 kişiyle oynamak kolay değil tabii. 3-0 olduğunda oyun kontrolüyle oyun kontrolsüzlüğü arasında ikilem yaşadık. Üçüncü golden sonra durduk. Çok basit top kayıplarıyla rakibi canlandırdık.

10 kişi Trabzonspor’a oynamak kolay değil. Güzel anlarda goller bulduk. 3-0 olduktan sonra oyun kontrolü ve kontrolsüzlük arasında dengesizlik yaşadık. Çok basit kayıplarla rakibimiz canlandırdık. Oyunun son bölümünde 10 kişiye karşı orta sahayı geçemedik. Oyuncularıma da söyledim bunu içerde. Rakip 10 kişi de olsa bu işlerin şakası yok.

Galip gelmek çok değerli. Bizim de eksiklerimiz vardı, şimdi Rize maçı var. Yine çok zor son periyota girdik her maç zorlaşıyor. Daha iyi olmak zorundayız, daha istekli, sadece bireyselliğe iş düştüğünde hata yaparız. Bu maç zor geçti ama kırmızı kartla lehimize oldu. 3-0’dan sonra bıraktık gibi durum oldu bu iyi değil. Daha dikkatli olmamız lazım.

SAKATLARIN SON DURUMU

Batagov’a yarın bakılacak, Benjamin için net diyemiyorum ama Tim yetişecek gibi duruyor. Kart görmeden oyunu bitirebildik, şimdi dönüp dinleneceğiz, zor bir maçımız var hazırlanacağız. ‘