Fatih Tekke oyundan memnun. "İlk yarıda fark olabilirdi"

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

"İLK YARIDA FARK OLABİLİRDİ"

Tekke, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, özellikle ilk yarıdaki performanstan memnun olduğunu belirterek, "İlk yarı çok iyi bir oyun oynadık. Oyuncularımın maç boyunca gösterdiği inanç, istek, arzu ve oyuna bağlılık çok değerliydi. Savunmada da gerçekçi bir oyun sergiledik. Galatasaray’a az pozisyon verdiğimiz bir maç oldu. İlk yarıda farkı artırabilecek fırsatlar da yakaladık." ifadelerini kullandı.

"KALİTELİ BİR TAKIMI YENDİK"

Fatih Tekke, kaliteli bir kadroya karşı oynadıklarını belirterek, "Çok güçlü bir kadroya karşı oynadık. Giren çıkan tüm oyuncularıyla kaliteli bir takımı yendik. Oyuncularımı kutluyorum. Her kazanılan maçın anlamı 3 puan. Maç maç gitmek zorundayız." dedi

Eksik oyunculara rağmen alınan galibiyetin önemine değinen Tekke, milli takım dönüşleri nedeniyle sınırlı süreyle çalıştıklarını belirterek, "Tam kadro sadece bir antrenman yapabildik. Buna rağmen oyuncularımız sahada büyük bir inanç ortaya koydu. Belki de lig boyunca ilk kez bu kadar net şekilde tüm oyuncuların iyi performans gösterdiği bir maç oldu" dedi.

"OYUNCULARIM FAZLASIYLA HAK ETTİ"

Tekke, takımın hedeflerine ulaşabilmesi için bu oyun anlayışının sürmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hayallerimize ulaşmak için çoğu maçta bu seviyeyi yakalamamız gerekiyor. Bu duyguyu sürekli yakalamak kolay değil ama çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Taraftar desteğine de değinen bordo-mavili teknik adam, "Taraftarımızın desteğiyle birlikte oyunun temposunu artırdık. İç sahadaki bu ambiyans bizim için çok önemli. Oyuncularım bugün bunu fazlasıyla hak etti." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTERİMİZ VAR"

Takım içindeki birlikteliğe dikkat çeken Tekke, "Sahada olduğu kadar saha dışında da güçlü bir karaktere sahibiz. Takımdaki tecrübeli oyuncuların katkısı çok büyük. Bu galibiyet tamamen oyuncularımın eseridir" dedi.

Tekke, "Galatasaray’a karşı sert baskı yapmazsanız zorlanırsınız. Biz bunu iyi uyguladık. İkinci golde de çalıştığımız bir organizasyonun sonucunu aldık" diyerek sözlerini tamamladı.