Fatih Tekke: Trabzonspor’u kim istemiyorsa baksın dalgasına

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Saul Niguez transferinde yaşananlar sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Saul Niguez transferinin son anda iptal olmasına ilişkin de bu tür durumların olabileceğini söyleyen Tekke, “Profesyonel düzeyde bu işlerin son anda bazen problemler yaşanması gayet doğal. Bugün de böyle bir şey oldu, nasip diyelim. Konuşulması gereken bana göre başka şeyler var. Trabzonspor olarak şuna hazırız. Şunu da biliyorum, o süreci bir anlatayım isterseniz. Ben bu dört aylık süreç içerisinde hatta kendi aramızda Başkan’a “Başkanım çok oyuncu izliyoruz, primleri yarı yarı paylaşırız” dedim. O da gülerek “Doğru diyorsun, ben de yarısını almam lazım dedi, çok oyuncu izliyorum” dedi.



Tekke, transferle alakalı yabancı oyuncuların en son Türkiye'yi seçtiğini vurgulayarak, "Burada hepimizin günahı var. Türkiye, bana göre dünyanın en güzel yeri. Trabzonspor her şeyiyle mükemmel bir yer. Oyuncuların, her istedikleri veriliyor. Bizi tercih etmemelerinin bir sebebi var. Ben söyleyeyim. Oyuncular, birçok yer ile görüşüyor. En son Türkiye'yi seçiyorlar. Sonra İstanbul'u, oradan sonra Trabzon'u. Rakam birken, bize iki oluyor. Yanılmıyorsam ülkeye gelen isimli yabancı oyuncuların %50'sinden belki performans alınmıştır. Diğerleri ülkemize zarar. Bu arada Türk oyuncularımız var bizim. Her idmanda, her maçta kendi yapabildiğini yapmaya çalışan ama bazen bize göre bazen taraftara göre performansları düşük olduğunda maruz kaldıkları durum var. Eleştiriler var, küfürler var. Ben bu ülkenin insanı olarak bunu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.



"Trabzonspor'u istemeyen baksın dalgasına! Saul Niguez'den bağımsız söylüyorum" diyen Tekke, Trabzonspor'un bir veya iki oyuncuyu almayarak bir şey kaybetmeyeceğini söyleyerek, "Ben de yurt dışında yaşadım, biliyorum. Burası güzel bir ülke. Trabzonspor'a gelip, gençlere bir şeyler öğretecek yabancı oyuncu bir hak ediyorsa, üç verelim. Burada sıkıntı yok. Bizim içimizde bunu yapabilecek çok sayıda yabancı oyuncumuz var" ifadelerini kullandı.