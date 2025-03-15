Fatih Tekke: Uğurcan'a teşekkür etmek lazım

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir deplasmanına çıkan ve rakibini 3-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"UĞURCAN'A TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM"



Uğurcan Çakır'a teşekkür edilmesi gerektiğini söyleyen Tekke, "Önce galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Taraftarın bir beklentisi, arzusu, isteği buydu. Trabzonspor'a yakışan buydu. Önce Allah'a çok şükür, sonra takıma, başta Uğurcan'a teşekkür etmek lazım. Penaltının kurtarılması, kırmızı kart olması oyunu bizim lehimize döndürdü." dedi.

"İSTEK VE ARZU ÖN PLANA ÇIKTI"



Maçı değerlendiren Fatih Tekke, "Başakşehir takımı çok iyi yerleşen bir takım. Baskılarımızı kırdılar. İlk yarının az bölümünde baskılar iyi oldu. Sadece konumlanma çalışmıştık. Düzenimiz bozuldu açıkçası. İkinci yarı bekleyelim dedik. Baskılarımız kırılıyordu. İki konumlanma çalıştık ama istediğimiz düzeyde değildi. Gayet doğal ama bazı oyuncular çok ön plana çıktı. Bunlardan bir tanesi Ozan, beklerimiz, stoperlerimiz ön plana çıktı, istek ve arzu ön plana çıktı." ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'un galibiyeti hak ettiğini dile getiren Tekke, "Trabzonspor böyle oynamamalı. Totalde bu bir lütuf. Taraftarımızın, sevenlerin duası. Çok şükür bunu hak etti oyuncularım. Totalde oyundan çok az şey bekliyordum, tam istediğim gibi olmasa da duygu yukarıdaydı." şeklinde konuştu.