Fatih Tekke: Bu üzüntüyü yaşamak zorundayız

"Galatasaray'ı tebrik ederim. Buraya gelen taraftarımızı sevindiremedik. Üç stoper değiştirmek zorunda kaldık. 10 gündür üzerine çalıştığımız adam paylaşımında hata yaptık. Top bizdeyken üçüncü bölgede biraz daha iyi işler yapabilirdik.

İkinci yarıda yüzde yüz faul olarak gördüğümüz bir pozisyonda VAR'a gidilmeden karar verildi. Bütün oyuncularım için söyleyemem ama biraz daha iyi olmamız lazımdı. Beklediğimizin altında oynadık.

BU ÜZÜNTÜYÜ YAŞAMAK ZORUNDAYIZ



Hayatın içerisinde üzülmek ve ağlamak bunlar insanı güçlendiren şeyler. Bugün burada kupayı almamız gerekiyordu. Ben ve ekibim adına yaptığımız şeyler beklentimizin üzerindeydi. Gelecek sezon güçlü kadrolara karşı eşit ve denk oynayabilecek hamleler yapmamız gerekiyor. Seneye çok daha iyi olacak. Bu üzüntüyü yaşamak zorundayız. Avrupa kupaları için çok ihtiyacımız vardı, sıfırdan başlamak zorundayız bunu da yapabilecek güçteyiz. Bu kadar kolay olmamalıydı. "