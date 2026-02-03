Fatih Tekke'den 3-0'lık maç sonrası transfer açıklaması: "Tarihin en yüksek teklifini verdik"
03.02.2026 23:08
Son Güncelleme: 03.02.2026 23:14
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Fethiyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tekke transfer için, "Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisini de verdik ama kabul edilmedi." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 yendi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonu açıklamalarda bulundu.
Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"İkinci yarı biraz daha yeteneğimizi kullandık. Devre arasında 'Özgüvensiz oynayamayız, yoksa üretemeyiz2 dedim. İstediğiniz kadar kaptırma hakkınız var, oyuncularımda bu var, olmak zorunda. Çoğu genç oyuncu, denemek zorundayız. Denemeden bir şey öğrenemeyiz.
“BUNA HAZIR OLMAMIZ LAZIM”
Ligin bizim açımızdan seyrini belirleyecek ve zor geçeceğini düşündüğüm zor bir periyota giriyoruz. Samsunspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK arkasından iki maç daha var. Bu beş maç bizim ligdeki seyrimizi belirler. Buna hazır olmamız lazım.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservisini de verdik ama kabul edilmedi. Son dakikaya kadar arayışımız var. Özellikle şu konumda genç değil, gencimiz çok. Net oyuncu olursa değerlendirmemiz olacak. Buna ihtiyacımız var. Sezon başından itibaren daha iyi performanslar bekliyorum."
Fatih Tekke , Fethiye maçı