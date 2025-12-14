Fatih Tekke'den hakem eleştirisi: "Uzatma 10-12 dakika olması lazım"
14.12.2025 22:38
Son Güncelleme: 14.12.2025 22:38
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş maçının ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, hakemi eleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 3-3 berabere kaldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçı değerlendirdi.
Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
"En iyi maçlarımızdan biriydi. 11'e 11'yken de aynı. Yediğimiz goller, rakibimizin uzaklaştırdığı toplardı. İki tanesi bariz hata. Oluyor hata. Beklemediğimiz bir başlangıç oldu.
Hakemden memnun değilim. Nedeni şu; uzatmalar. 10-12 dakika olması lazımdı. Uzatmayı az verdiler.
Buradan dönebilmek çok değerliydi. Biz bugün beklediğimin üzerinde oynadık. Eksiklere rağmen bu kadar iyi oynamayı beklemiyordum. Gayet iyi yoldayız, devam ediyoruz."