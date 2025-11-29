Fatih Tekke'den kırmızı kart tepkisi: "Oyuncu kaybetmek istemiyorum"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yendi.



Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke değerlendirmelerde bulundu.



Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



"Bana göre, maçın ilk bölümü ve son bölümü olumsuz. Bunu nedenleri var. Reaksiyonlarda çok eksiktik. Gayet doğal olarak oyuncu yapısından dolayı. 3'lü baskı daha iyi oldu. Birebir baskıya düşeceksek, bunu iyi oynamalıyız.

Bir şey olmaz, zaman vereyim... Zaman verince kullanıyorlar, herkes bu oyunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün sorunlar yaşadık, savunmada hem kenar ortasında hem kenarlarda birebirleri böyle oynamamalıyız. Orta yapıldığında bir şey olmaz dememeliyiz, oluyor.

Bize faul var gibi gördüm. Ouali, cezalı duruma düştü. Serzenişim oldu. Çünkü oyuncum yok, oyuncu kaybetmek istemiyorum ben.

Allah nasip ediyor, galibiyetle devam ediyoruz. Galibiyet değil, berabere kalınca camiada durum ortada. Herkes elinde sopayla bekliyor."