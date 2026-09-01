Fatih Tekke'den maç sonu açıklama. "Bunun sorumlusu benim"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor 'u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonunda değerlendirmede bulundu.

“SORUMLUSU BENİM”

Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:



“Üzücü bir akşam. Oyunu kontrolümüzde tutamadık. Bunun sorumlusu benim. Böyle bir gece beklemiyordum. Hemen bunu unutup, ayağa kalkmamız lazım. Takım ayağa kalkacak. Trabzonspor'un ayağa kalkması lazım. Konuşmanın bir manası yok.”