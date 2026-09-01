Fatih Tekke'den maç sonu açıklama. "Bunun sorumlusu benim"
01.09.2026 00:14
Anadolu Ajansı
Fatih Tekke
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Amedspor maçının ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maç sonunda değerlendirmede bulundu.
“SORUMLUSU BENİM”
Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
“Üzücü bir akşam. Oyunu kontrolümüzde tutamadık. Bunun sorumlusu benim. Böyle bir gece beklemiyordum. Hemen bunu unutup, ayağa kalkmamız lazım. Takım ayağa kalkacak. Trabzonspor'un ayağa kalkması lazım. Konuşmanın bir manası yok.”
Anadolu Ajansı