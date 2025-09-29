Fatih Tekke'den penaltı yorumu: Değişen kurala vurgu yaptı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında kazandıkları penaltıya ilişkin, "İlk görüşte penaltı değil bana göre. Fakat sonra izleyince özellikle IFAB'ın futbol oyun kurallarıyla bu sene çekmeyle ilgili değişen kurala göre hakemin kararı doğru gözüküyor." dedi.



Tekke, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Cuma günü Zecorner Kayserispor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Karagümrük deplasmanından aldıkları 4-3'lük galibiyetin ardından penaltı pozisyonu hakkındaki yorumu hatırlatılan Tekke, "Gerçek şu, maç esnasında penaltı pozisyonunda kulübeden orası hemen hemen 30-40 metre var. İlk görüşte penaltı değil bana göre. Fakat sonra izleyince özellikle IFAB'ın futbol oyun kurallarıyla bu sene çekmeyle ilgili değişen kurala göre hakemin kararı doğru gözüküyor. Ama gündem olması da çok enteresan." diye konuştu.



Tekke, camia ve taraftar için asıl gündeme gelmesi gereken konunun, aynı maçta Paul Onuachu'ya yapılan kural dışı müdahalelerin olması gerektiğini vurguladı.



Maç anında yardımcı antrenörlerinin pozisyonlara ciddi reaksiyonlar gösterdiğini ve kendisinin de sakinleştirdiğini anlatan Tekke, "Hepsini sakinleştirdim. Hatta 'bir şey yok sen devam et' dedim. Fakat maçın pozisyonlarını eve gelip izlediğimde açıkçası Onuachu'yu savunan oyuncu en az iki kırmızı kart görmesi gerekiyordu." ifadelerini kullandı.



"ÇOK SERT MÜDAHALELERE MARUZ KALIYOR"



Onuachu'ya maçlarda yapılan müdahalelerin sertliğine dikkati çeken Tekke, şöyle devam etti:



"Onuachu benim oyun kurulumumda, hücum aksiyonlarımdaki en önemli ve şu an en skorer oyuncumuz. Onun sakatlanması durumunda biz güç kaybederiz. Onuachu'ya müdahale tabii ki olacak. Onuachu, savunan oyuncular tarafından sırttan çok sert müdahalelere maruz kalıyor. Açıkçası kaptırdığı toplarda da bazen oyun içerisinde kızdığım anlar oluyor 'nasıl kaptırır' diye. Maçı izlediğimde tekrar rakibin sert müdahalelerinden dolayı kaptırıldığında benim takımım avantajlıyken tam tersi geçiş şansı veren pozisyona geliyor."



"BEKLENTİNİN ÇOK ÜZERİNDE İŞLER YAPABİLİRİZ"



Anthony Nwakaeme'nin sakatlığını hatırlatan Fatih Tekke, şunları kaydetti:



"Tony, bizim oyun kontrolümüzü tutan oyuncuydu. Onun yokluğu bazılarına göre çok az şey bana göre çok şey. Okay ligin başlangıcında en iyi performansı sergileyen oyunculardan biriydi. Eksiklerimiz var, kadromuz bu. Bununla beraber devre arasına kadar, devre arasından sezon sonuna kadar gideceğimiz kadro şekli bu. Bununla beraber biz ne yapabiliriz? Beklentinin çok üzerinde işler yapabiliriz. Benim inancım buna tam. Oyunumuzun temel prensipleri üzerinden değişiklikler yok. Detaylar oluyor, oyuncuların değişimi oluyor."