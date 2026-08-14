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Fatih Tekke'den Salah kararı. Kamp kadrosu açıklandı

14.08.2026 15:47

Son Güncelleme: 14.08.2026 15:51

Fatih Tekke'den Salah kararı. Kamp kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un Süper Lig'de karşı karşıya geleceği Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı. 


Bordo mavililerin yeni transferi Muhammed Salah kadroda yer aldı. 

KAMP KADROSU

1. Andre Onana

2. Onuralp Çevikkan

3. Ahmet Doğan Yıldırım

4. Stefan Savic

5. Chibuike Nwaiwu

6. Cenk Özkacar

7. Samet Akaydin

8. Mustafa Eskihellaç

9. Wagner Pina

10. Sidny Lopes Cabral

11. Benjamin Bouchouari

12. Ruslan Malinovskyi

13. Melih Kabasakal

14. Ozan Tufan

15. Metehan Mimaroğlu

16. Aral Şimşir

17. Noah Saviolo

18. Mohamed Salah

19. Umut Nayir

20. Paul Onuachu

21. Rene Mitongo

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