Fatih Tekke'den Salah kararı. Kamp kadrosu açıklandı
14.08.2026 15:47
Son Güncelleme: 14.08.2026 15:51
Trabzonspor'un Süper Lig'de karşı karşıya geleceği Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı.
Bordo mavililerin yeni transferi Muhammed Salah kadroda yer aldı.
KAMP KADROSU
1. Andre Onana
2. Onuralp Çevikkan
3. Ahmet Doğan Yıldırım
4. Stefan Savic
5. Chibuike Nwaiwu
6. Cenk Özkacar
7. Samet Akaydin
8. Mustafa Eskihellaç
9. Wagner Pina
10. Sidny Lopes Cabral
11. Benjamin Bouchouari
12. Ruslan Malinovskyi
13. Melih Kabasakal
14. Ozan Tufan
15. Metehan Mimaroğlu
16. Aral Şimşir
17. Noah Saviolo
18. Mohamed Salah
19. Umut Nayir
20. Paul Onuachu
21. Rene Mitongo