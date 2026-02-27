Fatih Tekke'den taraftara sitem. "Şehrimizde itici güç göremiyoruz"

"ŞEHRİMİZDE ARKADAN İTİCİ GÜÇ GÖREMİYORUZ"

Tekke, taraftarların tribünleri boş bırakmasıyla ilgili soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir haftadır oyuncularıma söyledim, bence çok zor bir karşılaşma oynayacağız dedim. Şunu bilmelerini istiyorum. Fatih, Ahmet, Mehmet’e destek değil, Trabzonspor'un bir yolculuğu var. Devamlı söylediğim şey, bu takım hepimizin istediği mükemmel bir takım değil. Biliyoruz bunu biz. Ama bu takım mükemmel işler yaptı yapıyor. Gençlerle, mevcut kadrosuyla herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu taraftarımız görüyor. Kızdıkları her şeyde haklı olabilirler. Buna hiçbir şey demiyorum. Ama kızacaklarsa bana kızsınlar diyorum. Bu çocukların desteğe, arkadan itilmeye ihtiyacı var. O arkadan itici güç her zaman biz olamıyoruz, bir kişiyle değil, taraftarımızla oluyor. Özellikle dışarda bunu çok daha fazla, daha iyi hissediyoruz. Ama şehrimizde maalesef olmuyor. Taraftar kar yağmasına mı kızdı, soğuk havaya mı kızdı, bir şeye kızdı, ceza da varmış. Hepsi birer etken ama en önemli tarafı şurası. Hocam şu ilk yarı için mi geleyim, doğru. Ama şunu anlatamıyoruz. Onlar olunca daha güzel, kötü olsun ama bizim kötümüz."

"BİZ GEREĞİNİ YAPALIM, GERİSİ ALLAH'A KALMIŞ"

Takımın çabasının olduğunu aktaran Tekke, "Burada gerçekten bir çaba var, olumlu bir hava var. Riskli haftalardayız. Bu sene Trabzonspor’un temellerinin bakış açısı olarak yaptığı şeyle beraber birçok takıma sanki örnek oluyormuş gibi hissettiğiniz oldu mu, ‘Trabzonspor gibi yapmaya çalışıyorlar’ diye. Önemli bir riskti, bu riski camia olarak biz aldık. Yolculuğa aslında sadece biz Trabzonspor olarak çıkmıyoruz. Türk futbolu adına bir şey yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hatalar oluyor, kötü oynayan oluyor, hocanın da kötü oynadığı var. Ama inanın onlar olunca daha dikkatli, daha enerjik oluyoruz. Bu ekip de öyle bir ekip, güzel bir ekibimiz var. Daha iyisi tabi olabilirdi. Ben de başkan da isterdi. Şu an buradayız. Gerçekten ciddi bir mücadelenin içindeyiz. Maçların ikinci yarıları gerçekten zor oluyor. Biz gereğini yapalım, gerisi Allah’a kalmış." diyerek sözlerini tamamladı.