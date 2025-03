Fatih Tekke'den taraftarlara sitem: "Aynı dili konuşmamız gerekiyor"

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, "Bu çocuklara cesaret vermemiz lazım. Bunlar Trabzonspor'un oyuncuları, başkalarının değil." dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tekke, ilk yarının son bölümünde iyi oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Anları ve pozisyonları düzenli bir şekilde yakalamamız haricinde çok olumlu konuşabileceğim bir maç değil ama beklediğime yakın diyebilirim. Çünkü bu oyuncuların tamamı, sahaya giren, çıkanlar ve mecburi fiziksel durumlar nedeniyle değişiklik yapmak zorunda kaldığımız isimlerle birlikte belli bir dakikaya kadar sahada kaldı. Sonrasında ise daha az süre alan oyuncularımızla oynamak zorunda kaldık. Tabi bu az tekrarla beraber olanlar, çok tekrarla oynayanlar ve bizde antrenman yapanlar arasındaki biraz ritim farklıydı."



Enis Destan'a taraftarların gösterdiği tepkiye değinen Tekke, "Bana göre ilk yarının en istekli, ön tarafın en iyi oyuncularından biri. Enis ilginç bir şekilde taraftarımız tarafından olumsuz şekilde ıslıklandı. İşimiz zor. Trabzonspor olarak eğer biz dünyaya, Türkiye'ye bir şeyler söyleyeceksek aynı dili konuşmamız lazım." şeklinde konuştu.



"İÇSEL VE DIŞSAL PROBLEMLER VAR"



Fatih Tekke, göreve geleli 15 gün olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Üç puan aldığımız ilk maç tamamen lütuf dedim. Bugün bir puan yine iyidir diyorum. Bu çocuklar için ama şunu söyleyeyim. Çok iyi çalışıyorlar. Çok pozitifler. Yeni bir hoca gelmiş, yeni istekleri var. Biraz düzenli oynamak istiyorlar. Ben düzensizliğe müsaade etmeyeceğim. Bu düzende biraz zaman geçirmemiz lazım. Yoksa kaybedilen iki puan var tabii ki. Trabzonspor kimle oynarsa, nerede oynarsa oynasın galibiyete aday. Böyle bir sorunumuz yok bizim ama Trabzonspor'umuzun içsel ve dışsal problemleri var. Şimdi değiştiremeyeceğim şeyler üzerinden eleştirileceğimi de biliyorum ama ben değiştiremeyeceğim şeylerle ilgilenmeyeceğim. Şu an değiştirebileceğim şeyler var. Bunlara odaklanmış durumdayım."



Takımda iyi giden şeyler olduğunu dile getiren Tekke, "Bugün attığımız gol örnek teşkil edecek bir gol. Bu spontane olan bir gol değil, o kadar söyleyebilirim. Ama o çocuklara biraz cesaret lazım. Bu çocuklara cesaret vermemiz lazım. Bunlar Trabzonspor'un oyuncuları, başkalarının değil. Maçla ilgili genel yorumum beklediğimin çok üstünde değil, altında da değil." diye konuştu.



"ŞU AN İÇİN POZİTİFİM"



Fatih Tekke, ilk yarının ikinci bölümünü iyi oynadıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Özellikle hücumda beklerimizi etkili kullanmak istedik. Böyle çalışmıştık zaten. Bugün Mustafa biraz daha ön plana çıktı. Savunmada Okay ve Serdar, yanılmıyorsam ilk defa oynuyorlar bir arada. Bana göre çok başarılıydılar. Çünkü ligin en iyi geçiş yapan takımlarından birine karşı oynadık. Başka da bir planları olmayan bir takım açıkçası. Biz üçüncü bölgede sabırlı, özellikle pası ve alanı kullanarak çalıştığımız planı ikinci yarı hiç yapamadık. Bu arada rakibe 1-2 fırsat verdik ama genel hatlarıyla rakibin kaleye geldiği sayı çok az. Sonuç olarak iki puan kaybettik. Devam edeceğiz, önümüzde hedefler var. Bunları tutturmaya çalışacağız. Ben şu an çok çok pozitifim. Bu basit olmayan şeyi iyi yapmaya çalıştılar bir dönem. Daha fazla yapabilirler. Onu da yapacağız inşallah."