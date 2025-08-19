Fatih Tekke'den transfer itirafı: "Bu sabah gelecek"

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.



Bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Tekke'nin sözleri şu şekilde:



"DAHA COŞKULU VE DENGELİ OLMALIYIZ"



"Zor bir maç olacağını söylemiştim. İlk yarıda bazı oyuncularımız hazır olmadığı için ön alan baskısı yapamadık. Çok ortada bir maç gibi gözüktü. Rakibin tehlikeli geçişleri vardı. Hakem kararlarının konuşulabileceği pozisyonlar var. 60'tan sonra oyuncu değişikliği ile ön alan baskısına devam ettik. Böyle maçlarda daha iyi topa sahip olmamız gerekiyor. Daha coşkulu ve daha dengeli olmamız gerekiyor. En önemlisi 3 puandı."



"ÖNÜMÜZDEKİ İKİ MAÇ ÖNEMLİ"



"İyi ve değerli bir 3 puan. Şimdi içeride iki maçımız var. Hem iyi oyun hem galibiyetle bitirirsek bizim için çok iyi bir başlangıç olacak."



"BİRİSİ BU SABAH GELECEK"



"Transferi konuşuyoruz. Mevkiler belli, konuşuyoruz. Başkanımızın bu konuda çok ciddi emeği var. Çok ciddi zaman harcadık. Gelecek oyuncularımız var. Hatta belki bu sabah birisi gelecek. Orta sahada beklentimiz var, stoperde beklentimiz var. Başkanımız biliyor ve konuşuyoruz. Umarım istediklerimiz olur."