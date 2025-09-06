Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması: İstifa edecek mi?

"TARAFTARIMIZ İSTEMEDİĞİ ANDA BURADAN GİDERİM" Tekke, 'Fatih Tekke ve ekibi buraya taraftarımızın isteğiyle gelmiştir...Taraftarımız istemediği anda buradan gidecektir... Dolayısıyla benim Trabzonspor'dan istifa etmek gibi durum söz konusu değil.'' dedi. Uğurcan Çakır sonrası kaleci pozisyonunda nasıl bir transfer politikası izleyeceklerini anlatan Tekke, şartlar oluşursa deneyimli bir Türk kaleci almak istediklerini belirtti. Tekke, 'İlk düşündüğüm şey Fenerbahçe maçında kaleyi kimin koruyacağı... Eğer kaleci alabiliyorsak gençlere abilik yapabilecek bir kaleci..'' ifadelerini kullandı.

DİĞER TRANSFERLER



Trabzonspor teknik direktörü, Ernest Muçi'yi takımda görmek istediğini söylerken yeni transfer Bukari'nin sakatlığından da haberdar olduğunu açıkladı.



Tekke, "Muçi mevzusu çok çabuk oldu, akşam ismi geldi beğendiğim bir oyuncu...Şu an görüşmeler devam ediyor, umarım olur. Bouchouari'nin omurunda bir kırık var... Eğer sağlamlaşırsa faydalı olacaktır diye düşünüyorum." dedi.



Milli arada hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Çobani Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak.