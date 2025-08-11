Fatih Tekke: İstemediğim görüntüler oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, mücadeleyi değerlendirdi.

Tekke'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Çok şükür kazandık, 3 puanla başladık. Birinci hedef kazanmaktı. İlk yarı rakibimiz kaleye gelemedi ön alan baskısını iyi yaptık. İkinci yarı istemediğim görüntüler oldu, en kızdığım şey olan taçtan pozisyonlar verdik. Taçlardan dolayı mağlup bile olabilirdik. Ama maçın üstünlüğü bizdeydi. Bunu düzeltmemiz lazım. Kocaelispor dirençliydi. Başarılar diliyorum.

30 yaş üstü oyuncu sayım fazla. İlk yarı bence gayet iyiydi. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. İlk yarıda gol ve golleri bulabilmeliydik. 50-60. dakikalarda bazı oyuncuların bu kadar düşmesini beklemiyorduk. Daha iyi olacağımızı düşünüyoruz."