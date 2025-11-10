Fatih Tekke'li Trabzonspor'dan son 5 yılda en iyi 2’nci başlangıç

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, son yıllarda yaşadığı dalgalı başlangıçların ardından bu kez istikrarlı bir tablo ortaya koydu.



Son 5 sezonda farklı teknik direktörlerle inişli çıkışlı başlangıçlar yaşayan bordo mavililer, 2021-2022 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 30 puan (9 galibiyet 3 beraberlik) toplayarak şampiyonluğa uzandığı dönemde ligin ilk 12 haftalarındaki en yüksek performansına ulaştı.



Avcı yönetimindeki 2022-2023 sezonunun ilk 12 haftasında 22 puanla (6 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet) istikrarlı çizgi korunurken, 2023-2024 sezonunda Nenad Bjelica’nın (8 maç) ardından yeniden göreve gelen Avcı yönetiminde ilk 12 haftada 22 puanlık bir başlangıç yapıldı.



12 HAFTADA 25 PUAN



Bordo-mavili takım, 2024-2025 sezonunda ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15 puan toplayarak orta sıralarda yer aldı.

Mevcut sezon 2025-2026’da ise Fatih Tekke yönetiminde 12 haftalık periyotta toplanan 25 puan, bordo-mavililere son 5 yılın en iyi 2’nci sezon başlangıcını getirdi.