Fatih Tekke'nin "Bu sabah gelecek" dediği futbolcu Trabzon'a indi

Trabzonspor’un yeni transferi Christ Inao Oulai,Trabzon’a gitti.

Fransa Ligue 2 ekibi Bastia’dan transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, bordo-mavili taraftarların heyecanlı bekleyişi sonrası sabaha karşı özel uçakla Trabzon’a indi.

"POTANSİYELİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM"



Genç futbolcu, havalimanında kısa bir açıklama yaparak, “Trabzonspor’a katıldığım için çok mutluyum. Buraya büyük bir azim ve kararlılıkla geldim. Lokomotif gibi oynayan, risk almaktan korkmayan bir oyuncuyum. Takımıma yardımcı olmak ve potansiyelimi göstermek istiyorum” dedi. Oulai ayrıca Trabzonspor’un köklü bir kulüp olduğuna vurgu yaparak, “Bu ülkenin büyük takımlarından birinde forma giyeceğim için gururluyum. Ülkemden Didier Zokora’nın da burada oynamış olması bana ayrı bir motivasyon veriyor.” ifadelerini kullandı.